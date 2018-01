Marcelo deu publicidade aos árbitros

Foi um parecer do então professor de direito e jurisconsulto Marcelo que desbloqueou o problema.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

O Presidente da República, confesso adepto do Sp. Braga, tem um relacionamento profundo com a arbitragem. Muita gente não sabe mas Marcelo Rebelo de Sousa foi decisivo para que os árbitros pudessem usar publicidade nas camisolas. No ano em que termina o contrato assinado entre a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e a imobiliária Remax, que deu 150 mil euros aos juízes da I e II Liga, convém relembrar o papel que o atual Chefe de Estado teve na regulamentação da publicidade nas camisolas dos árbitros.

Foi um parecer pedido pela APAF ao então professor de Direito e jurisconsulto Marcelo Rebelo de Sousa que desbloqueou o problema e permitiu um acordo entre a arbitragem, a Liga e os clubes de futebol, de modo a dar aos árbitros a possibilidade de ostentarem nas suas camisolas publicidade comercial.

Foi em 2005, ainda no tempo de Valentim Loureiro como presidente da Liga, que os árbitros utilizaram, pela primeira vez, publicidade nas camisolas. Nas presidências de Valentim e Hermínio Loureiro, a Liga arrecadava metade do bolo das receitas da publicidade, mas com o passar dos anos os montantes foram caindo. Em 2013, na presidência de Mário Figueiredo, a Liga entregou mais de 366 mil euros à APAF e dois anos depois foi decidido que, em face dos prejuízos que o contrato de publicidade dava à Liga, seria a própria APAF a tomar em mãos a concessão da publicidade na camisola do juízes de futebol.

Negócios Estrangeiros

Festival

Corrupio nas necessidades para arranjar bilhetes para a eurovisão

Existe um corrupio no Palácio das Necessidades (sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros) para agendar visitas a Portugal. Os mais ansiosos são os chefes de Estado dos países de Leste... mas este interesse tem uma curiosa coincidência temporal. Todos querem vir no mês de maio. E alguns, mais afoitos, já insinuaram junto do protocolo que a visita deve incluir um bilhetinho para ver a final do festival Eurovisão da Canção que se realizará no próximo dia 12 de maio em Lisboa. O ministro Santos Silva terá agora a difícil missão de distribuir os convites.

Puro veneno

Defender as Selvagens dá 34€/dia

As Ilhas Selvagens são alvo da cobiça dos espanhóis. Para defender o solo pátrio, a Autoridade Marítima enviou os seus homens para o meio do Atlântico com direito "a subsídio de penosidade" no valor de 34,91 euros por dia.

A vez do PSD em lisboa

Rui Rio ganhou a presidência do PSD, mas o seu apoiante perdeu a eleição na concelhia de Lisboa. Paulo Ribeiro derrotou Rodrigo Gonçalves. Vamos ver se a união começa pela capital?

Procurador com gostos caros

Num dos requerimentos ao tribunal, o principal arguido da operação Fizz, Orlando Figueira, acusado de corrupção ativa, disse que o mínimo de que necessitava para fazer face às despesas do dia a dia era de 3781 euros/mês.

Cobrança aos cabeleireiros

A ação de inspeção aos cabeleireiros começa a dar frutos. O Instituto de Beleza Piloto impugnou no Tribunal Tributário de Lisboa uma cobrança de impostos em atraso superior a 247 mil euros.

Fisco quer 1,3 milhões do Caixabank

O banco catalão que comprou o BPI foi intimado a pagar, pelas Finanças, 1,3 milhões de euros de impostos em atraso. A instituição liderada por Gonzalo Gortázar recorreu para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa no passado dia 8 de janeiro.

O cromo da semana

Desenrasca no Eurogrupo. Centeno tomou posse na embaixada portuguesa em paris e nada como um rolo de fita-cola para segurar os microfones.