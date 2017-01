Mario Draghi alvo de investigação de Provedor de Justiça Europeu

O Provedor de Justiça Europeu vai dar início a uma investigação sobre as ligações de Mario Draghi ao Grupo dos 30 (G30). Tal medida surge na sequência de uma queixa do Observatório Europeu Corporativo, uma organização não governamental que investiga a influência das empresas e dos grupos de pressão nas decisões de políticas públicas na Europa.



Na base desta queixa está o facto de o presidente do Banco Central Europeu (BCE) integrar o G30, uma entidade que reúne trinta personalidades que desempenham altos cargos em diversos bancos centrais e instituições financeiras privadas.



Desta lista fazem parte nomes como: Jean-Claude Trichet, antigo presidente do Banco Central Europeu, Jacob A. Frenkel, chairman do JP Morgan Chase International, Ben Bernanke, antigo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Mark Carney, governador do Banco de Inglaterra, Tidjane Thiam, líder executivo do Credit Suisse, Axel Weber, presidente da União dos Bancos Suíços, assim como Ernesto Zedillo, ex-presidente do México, e Zhou Xiaochuan, governador do banco central da China.