Mário Soares: só perde quem não luta

De Mário Soares não colho inspirações partidárias, mas admiro o homem determinado, corajoso, fiel aos seus ideais, próximo dos portugueses, de espírito otimista e positivo e que acreditava que só perdia quem não lutava. Se a entrada na Europa, tão realçada nestes dias, fica indeclinavelmente ligada a Mário Soares, a sua posição mais decisiva na nossa história democrática talvez tenha sido o combate determinado à ameaça totalitária da esquerda radical em 1975 e a consolidação da democracia pluripartidária.De Mário Soares não colho inspirações partidárias, mas admiro o homem determinado, corajoso, fiel aos seus ideais, próximo dos portugueses, de espírito otimista e positivo e que acreditava que só perdia quem não lutava.

Cruzei-me várias vezes com Mário Soares e com Maria Barroso, mas sempre em contextos de cerimónias públicas, numa altura em que Mário Soares já tinha saído da política ativa na primeira linha.É certo que mantinha uma presença regular de opinião nos jornais e que fazia ouvir a sua voz quando assim o entendia, mas, dada a diferença de idades e a minha entrada tardia na política, nunca nos cruzámos nesse palco.Nesses breves encontros – e mesmo em alturas em que criticava fortemente o Governo a que eu pertencia – sempre me dirigiu palavras simpáticas e de ânimo. Creio que para além das diferenças partidárias, era-lhe interessante ver gente nova empenhar-se na política.Cresci com a mágoa familiar da descolonização, a que o nome de Mário Soares estava associado, dececionei-me com a derrota eleitoral de 1986, e só mais tarde fui valorizando o papel de Mário Soares na construção e na consolidação da democracia em Portugal.