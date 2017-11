Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mas... quem paga?

A ‘geringonça’ abriu os portões da Função Pública a todas as progressões e promoções no Estado.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

A ‘geringonça’ abriu os portões da Função Pública a todas as progressões e promoções no Estado. A partir de 1 de janeiro de 2018, milhares de funcionários ganharam a expectativa, legitimada pelas declarações de ontem do ministro das Finanças, de terem mais umas dezenas de euros no seu recibo mensal de vencimento. Mas... quem paga?



Não é justo que um funcionário público seja avaliado, tenha um resultado positivo e que esta classificação não conte para nada. Não é justo que um bom funcionário ganhe o mesmo que um mau funcionário público.



Mas... quem paga?

Não é justo que uma economia que está a crescer ao ritmo de 10 milhões de euros ao dia, não tenha capacidade para recompensar os seus funcionários mais diligentes. Mas... quem paga?



Não é justo que haja pais que não têm com quem deixar os filhos porque as escolas estão encerradas. Não é justo que doentes que se deslocaram 50 quilómetros tenham as consultas adiadas porque não há médicos.



Mas... quem paga? Contemplando o Orçamento do Estado para 2018, a resposta está lá bem escarrapachada: pagamos todos!