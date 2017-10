Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau começo!

Os dados pessoais são um bem de cada um.

Por Pedro Mourão | 00:30

Os dados pessoais são um bem de cada um. Daí o Estado ter entendido assumir a sua protecção e foi publicada em 1991 a primeira lei de protecção de dados, apesar de a Constituição da República, de 1976, ter consagrado os princípios da reserva da vida privada e protecção de dados. Obviando a que cada Estado-membro da União Europeia tenha um regime próprio, foi aprovado em 4 de Maio de 2016 um Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (RGPD), que entrou em vigor a 25 de Maio de 2016. No dia 24 de Agosto último foi publicado o despacho nº 7456/2017, para assegurar a regulamentação nacional do RGPD, tendo sido criado um grupo de trabalho. Só que este começo vem confirmar as preocupações que se sentem em todo este processo, uma vez que esse despacho revela-se insciente referindo que o RGPD entra em vigor a 25 de Maio do próximo ano, quando já está em vigor vai para 1 ano e meio. Acaba por ser ininteligível a ausência nesse grupo de um representante da Comissão Nacional de Protecção de Dados, uma vez que até se entendeu colocar aí um representante do Gabinete Nacional de Segurança! A 31 de Dezembro ver-se-á então a anteproposta de lei a apresentar pelo grupo, uma vez que aquela é a data limite para esse efeito.