O chileno Alexis Sánchez converteu-se no máximo goleador da história da seleção do seu país, ao faturar frente à Alemanha na prova em que agora participa. "Estou muito contente, mas queremos levantar a taça, todos estamos focados em ganhá-la", afirmou.O avançado necessitou de 111 partidas para marcar os 38 golos que o colocam no topo da classificação; Marcelo Salas fez 37 golos em 70 partidas e Iván Zamorano 34 em 69 jogos com ‘La Roja’. O avançado do Arsenal, de 28 anos, estreou-se com a camisola nacional em abril de 2006, ainda não tinha 18 anos, e marcou o primeiro golo em 2007, num jogo frente à Suíça. O futebolista chileno está também no topo das internacionalizações, ao envergar a camisola do seu país em 114 ocasiões.O feito acontece numa altura em que se fala numa possível contratação por parte do Bayern de Munique, uma hipótese vista com bons olhos por Arturo Vidal, colega da seleção e uma das estrelas do clube bávaro. Para além de acreditar nas qualidades do compatriota para integrar o plantel alemão, Vidal deixa um sábio recado: "É importante tomar decisões o mais rápido possível; quanto mais esperas, mais um jogador encarece."