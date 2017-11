Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meça o tráfico de influências

Por José Diogo Quintela | 00:31

Gosto do tipo de ensino moderno, mais prático, em que a matéria é dada com exemplos do dia-a-dia. Ontem o TPC de matemática do meu enteado era este:



‘O advogado pediu 7 bilhetes jeitosos para o observador de árbitros. A relações públicas destinou 27 ingressos a um responsável pelas nomeações de delegados. O administrador solicitou 3 entradas para um dirigente da Liga cheio de moral.



O vice-presidente mandou entregar 9 passes a um juiz que vai julgar um caso que interessa ao clube. Sabendo que o Estádio leva 65 647 espectadores e ficaram 27 659 lugares vazios, calcule as probabilidades do Barbas estar sentado ao lado de um corrupto’.



Assim dá gosto aprender.