Meco difamado

E a ser verdade, julgo que também o Procurador terá a sabedoria para recuar nesta queixa que não lhe acrescenta nem bondade, nem justiça. Apenas amor-próprio ferido. E pesporrência. Nada que se compare com a profunda dor de quem nos insultou.

Deram conta os jornais de que um Procurador do Ministério Público participou criminalmente contra os familiares dos inditosos estudantes que morreram na praia do Meco. Estará em causa um crime de difamação agravada decorrente das queixas, protestos, suspeitas que pais desesperados fizeram contra as autoridades judiciais e, no caso, contra este Magistrado. Eu próprio fui alvo dessas agressões verbais por não partilhar ideias, conjeturas, convicções que resultavam de um dramático processo de luto.Compreendi a raiva daquela gente surpreendida com tão horrível desaparecimento dos seus filhos e entes queridos. Porque ninguém está preparado para ver morrer um filho. Nenhuma explicação satisfaz, nenhuma diligência forense tem valor para quem sofre, e sofre tanto, que desconfia, procura arranjar um culpado, recusa o reconhecimento de que tamanha tragédia lhe bateu à porta.Para que haja um crime, é necessário que o agente tenha a intenção de assumir esse comportamento ilícito. E, seguramente, sem conhecer os intervenientes, tenho a certeza que as palavras ditas significavam dor e não intenção criminosa. Sofrimento infinito, mágoas sem fim, lágrimas incontroláveis procurando expulsar a Morte que roubou filhos e filhas.Não creio na Justiça positivista, pragmática, feita sobre lei levada à letra. Sobretudo, não acredito numa Justiça desumanizada, desatenta à dor e à mágoa. Para ser justa, não pode perder essa dimensão moral e humanista que tem a grandeza do perdão movido pela compaixão. Estes pais desolados, que ainda não fizeram o seu luto, não merecem a crueldade de serem julgados pela dor tão terrível que os levou a dizer revoltas, medos, tragédias por palavras menos agradáveis.