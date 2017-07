Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mediatização

Opinião pública esclarecida, só pelas duas partes.

Por António Jaime Martins | 00:30

Mesmo quando um processo-crime está na fase de inquérito sob segredo de justiça, existe a possibilidade de "prestação de esclarecimentos públicos" pela autoridade judiciária titular da investigação, desde que necessários para "garantir a segurança de pessoa e bens ou a tranquilidade pública".



Percebe-se a utilidade de tais esclarecimentos nos casos de maior mediatismo e mesmo noutros em que tal informação possa contribuir para a preservação daqueles valores.



E, efetivamente, consultando alguns sites oficiais na internet de algumas autoridades judiciárias, deparamo-nos com um elenco vasto e diversificado de comunicados informativos sobre os mais variados ilícitos típicos em investigação.



Não podemos, no entanto, perder de vista que tais comunicados são elaborados pela autoridade que investiga, logo, contêm a posição de quem poderá vir a acusar.



É por força dos princípios do direito ao contraditório e da presunção de inocência dos arguidos que entendendo que aos visados deve ser dado o direito de, querendo, publicarem no mesmo meio, a sua versão dos factos, de forma a evitar que a opinião pública fique "esclarecida" apenas com a versão da autoridade que investiga.



Assim o exige o mais elementar sentido de justiça!