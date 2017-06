Meia parte de campeão

Depois de um primeiro jogo algo confuso, Fernando Santos faz uma minirrevolução na equipa, esperada e muito bem-vinda. Adrien Silva, muito bem, foi decisivo para não deixar respirar o meio-campo russo.Bernardo a demonstrar que tem lugar no onze e André Silva mais uma vez a provar que é um grande e precioso apoio para Ronaldo. É que não nos podemos esquecer que na nossa fase de qualificação para o Mundial, dos 22 golos da seleção, 14 são desta dupla.A defesa num plano muito alto, sempre a subir no terreno para empurrar o nosso meio-campo para o meio-campo adversário. Exibição de encher o olho com grande circulação de bola, grandes combinações. Enfim, um Portugal autoritário e campeão europeu. Na 2ª parte assistimos a um jogo diferente, mais pausado a partir dos 65’.Quando Santos se apercebeu das dificuldades nas trocas de bola fez avançar (e bem) Gelson, que ajudou a pôr em sentido a Rússia. Ainda assim, os 20’ finais foram de domínio russo mas com mais coração do que cabeça. Mas é nestas alturas que as grandes equipas sabem sofrer e conseguir grandes vitórias. O único senão desta muito boa vitória foi a lesão de Raphael Guerreiro (muita força, campeão).