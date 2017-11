Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Melhor dormir

A negociação entre o Governo e os sindicatos de professores atropelou a racionalidade.

Por João Vaz | 00:30

Dormir bem é sinal de boa saúde. Governo e sindicatos ficarem até às 5 da manhã a discutir um compromisso, só pode ser sintoma de pesadelo político. Salvo se, em sexta-feira à noite, não tinham alternativa para desbundar, por o Urban Beach estar encerrado, o que se espera não fosse o caso.



A negociação entre o Governo e os sindicatos de professores atropelou a racionalidade. E não só pela imagem da representação de género: pelos professores falaram dois homens quando as mulheres são 80% na profissão; pelo Governo estavam duas secretárias de Estado, apesar de o Executivo só ter três dos 17 ministérios entregues a mulheres.



Pior que a imagem foi o conteúdo: recuperar por decreto o tempo em que as carreiras estiveram paradas. Sabe-se que os professores, como outros funcionários públicos, os trabalhadores em geral e sobretudo os que perderam o emprego, foram vítimas de um ajustamento impiedoso, consequente da iminência de bancarrota.



Deve-se, agora, melhorar a situação de quem trabalha, preservando-se as condições de sustentabilidade. É, porém, uma fraude contra a sociedade anunciar que uma classe será ressarcida dos sacrifícios quando o país padece de dívida, défice e carências de todo o género.