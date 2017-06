Juan Antonio Pizzi, o Lagarto, foi jogador do FC Porto e não foi grande coisa – mas a culpa não foi dele. Chegado às Antas (vinha com o lastro de um ano e pouco no Barcelona e uma boa carreira no Tenerife), era um especialista em falhanços de baliza aberta e em cruzamentos disparatados. Eu sei que não é uma boa maneira de receber um estrangeiro – mas estamos em guerra e vale tudo.É uma equipa batalhadora, o Chile, mesmo tendo permitido o empate com os australianos. Mais do que uma incógnita, vale pelas certezas absoluta – Sánchez na frente e Bravo na baliza, uma cordilheira parecida com a dos Andes. Pelo meio, ao contrário do deserto de Atacama, o Chile tem um batalhão de guerreiros. Cuidado. São melhores do que Pizzi.