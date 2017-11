Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Melões não temos

Fazer de ‘Ellen’ dos pobrezinhos é ajudar só com abraços.

Por Alexandre Pais | 00:30

Ao serviço do ‘Queridas Manhãs’, da SIC, a economista Florbela Oliveira avançou para Alambique, Tondela, ao encontro do pedido de ajuda de uma família que perdeu quase tudo.



Sobrou a casa principal, onde hoje vivem nove pessoas, salva à ‘mangueirada’ pelo patriarca do agregado. Reduzida a cinzas ficou ainda a pequena ordenha que constituía a base do sustento – e desapareceram as 130 ovelhas e o seu pastor.



Tocada, a repórter ocasional acabou abraçada a uma das vítimas e garantiu: "Sou chata como a potassa, sou terrível, miudinha e persistente, vou ajudá-la, lhe garanto!"



Quatro elementos da família vieram então da Beira aos estúdios, para meia hora de emoção televisiva, na expectativa de saberem que apoio receberiam.



Júlia Pinheiro liderou a conversa e apontou "os conhecimentos e a capacidade de se mexer" da "doutora Florbela" – que resumiu a situação, enumerou subsídios e prometeu "agilizar" os processos.



E tudo terminou com nova declaração de nobres intenções por parte de Júlia Pinheiro, que concluiu: "Para esta gente, uma grande salva de palmas."



Deve ser triste fazer de ‘Ellen’ dos pobrezinhos e ajudar só com abraços – porque daquilo com que se compram os melões é que desgraçadamente não temos.