Menos mudanças, mais vantagens

Arranque sem parar, desaconselha revoluções.

Por António Magalhães | 00:30

Afinam-se os motores para o arranque da época, com partida marcada para sábado com a Supertaça, seguindo-se de imediato o pontapé de saída da Liga. Se havia saudades de futebol de alta competição, ora bem, preparem-se, pois vamos ter dez dias ‘non-stop’ e ainda quatro jornadas disputadas em agosto – na época passada, a 4ª ronda só se realizou a meio de setembro.



O início será intenso e a temporada tem tudo para se manter num altíssimo nível de… tensão se avaliarmos o quadro de expectativas geradas em torno do título. As coisas são claras como água: FC Porto e Sporting estão superpressionados pela força das circunstâncias, enquanto o Benfica, embora com a almofada do ‘tetra’, tem a oportunidade única de ganhar aquilo que nunca venceu – o ‘penta’. Nas últimas épocas, os melhores ou piores inícios de campeonato nada determinaram no sucesso ou insucesso dos trajetos.



Basta constatar que há duas épocas o Benfica foi quem teve o arranque mais comprometedor e terminou campeão e o ano passado o FC Porto era quem estava mais longe e afinal acabou por estar na corrida até ao fim. Isso não quer dizer que o impacto conjuntural desse ciclo seja insignificante, pois tanto pode reforçar convicções como conduzir a mudanças.



No entanto, num cenário em que as quatro jornadas iniciais estão tão concentradas, fica curto para tomada de decisões reformadoras. Não vai haver tempo para respirar, quando mais para pensar. Por isso, quem possui uma estrutura mais estável, terá vantagem.



Seleção feminina e o Europeu que elas ‘ganharam’

Temia-se que a participação de Portugal no Europeu pudesse resultar numa experiência amarga. Não foi. Antes pelo contrário. A seleção teve um comportamento fantástico, que além de justificar aplausos merece ter impacto imediato na evolução do futebol feminino no nosso país.