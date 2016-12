Mensagem de Costa

Foi importante o Primeiro-Ministro ter destacado, na mensagem de Natal, a Educação e a Escola Pública. Espera-se que não aconteça como em relação ao combate à precariedade dos docentes: o PM afirmou não fazer sentido manter uma bolsa superior a 10%, defendendo que para necessidades permanentes, respostas permanentes; a proposta até hoje assumida pelo governo em sede negocial, a vingar, manteria quase tudo na mesma.Quanto à mensagem do PM, tem importância por valorizar, num momento em que é dada particular atenção ao discurso do governante, uma área essencial para o futuro do País. Mas só 2017 confirmará se a prática esteve à altura das palavras, sabendo-se que o indício do Orçamento do Estado não é muito animador.Vão surgir verbas comunitárias para desenvolver a Educação Pré-Escolar e o Ensino Profissional, o que é importante, mas também na Educação é necessário afirmar soberania, devendo o Estado definir a sua estratégia e o OE garantir o investimento.Da gestão à inclusão, dos currículos às condições de trabalho, da valorização dos recursos humanos à ação social escolar, há mudanças profundas que urgem, e serão essas que nos confirmarão o real sentido da mensagem do PM.