Mentira maioritária

Se pretende ver um drama vitoriano, uma donzela tísica à mercê da moral e dos bons costumes cínicos mas vigentes, sujeita ao pai, ao marido e ao irmão, tanto quanto ao espartilho ou à castidade, fique em casa.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Lady Macbeth toma as rédeas do seu destino, não se submete à moralidade putrefacta da época nem mais do que o estritamente necessário ao acaso ou ao destino. Ela decide e faz, escolhe e executa. Lady Macbeth confronta, assim, o espectador com os seus próprios códigos sociais, as suas expectativas de género e classe. Aliás, ela confronta o cinema e a representação que faz das mulheres. Será que, mesmo no século XIX, as senhoras eram todas submissas e dóceis? Ou o cinema projeta as mulheres dessa forma porque preferimos vê-las assim, contribuindo para a construção de uma imagem enviesada do sexo feminino? Voltaire dizia que a História é a mentira com a qual a maioria concorda. Pois é. Mas Lady Macbeth discorda veementemente. Até ao fim.