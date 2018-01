Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Méritos escusos

Estamos fartos de sermos ignorados e prontos para agir mais duramente.

Por César Nogueira | 00:30

Enquanto o Governo reclama méritos diversos, como o do descongelamento das carreiras da função pública, os profissionais da GNR reconhecem-lhe, com merecida ironia, outro tipo de méritos.



O Governo tem o mérito de deixar tudo na mesma, ao autorizar apenas um terço da totalidade das promoções de 2016, e agora apenas mais um terço, esquecendo todo o ano de 2017 e ainda, não prevendo a contabilização dos anos anteriores para efeitos de progressão na carreira, permitindo que fiquem profissionais quase duas décadas a aguardar progressão. Não há respostas, há afirmações vagas de quem prioriza operações de cosmética que "vendam" a ideia da reposição dos direitos e anda-se em sentido contrário do caminho que se aponta.



Triste ironia é o facto de, em janeiro de 2018, os profissionais da GNR verificarem os seus recibos de vencimento, comparando-os com 2011 para concluírem que ganharam ainda menos, percebendo que a desvalorização da sua dignidade profissional e pessoal é do mesmo calibre daquela que tanta desmotivação criou no anterior executivo.



Méritos escusos e ironias à parte, entenda-se que estamos fartos de ser ignorados e prontos para agir, mais duramente, em defesa dos nossos direitos.