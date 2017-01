Milhões para Jorge Jesus

Criticado, ou mesmo odiado de forma irracional, por milhões de adeptos do Benfica - muitos dos quais o idolatraram no passado -, alvo da desconfiança de milhões de adeptos sportinguistas, pois o descalabro desta temporada não é contrabalançado pelo título que se esfumou na época anterior, e cada vez menos desejado por milhões de adeptos do FC Porto, ainda que a relação com Pinto da Costa torne plausível esse ‘alçapão’ se tudo correr ainda pior em Alvalade, Jorge Jesus conta com muitos outros milhões do seu lado.E ainda por cima são milhões de euros. Não apenas os que recebe todos os anos por treinar o Sporting como aqueles que lhe seriam pagos se o clube avançasse para a ‘chicotada psicológica’ que tende a estar suspensa, qual espada de Dâmocles, sobre a cabeça dos treinadores de futebol.Goste-se ou não de Jesus, admire-se ou não a forma como lidera equipas, cumpre reconhecer-lhe um mérito: num país em que quase todos vendem barata inspiração e transpiração ao empregador, é um caso de estudo a fazer remunerar o seu trabalho. De tal forma desmente o velho chavão "a casa ganha sempre" que não espantará se um dia lhe vierem a impedir a entrada em casinos.