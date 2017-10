Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro com peso

Cabrita não precisará de uma catástrofe para compreender melindre da missão.

Por Acácio Pereira | 00:30

Em teoria, neste Governo, Eduardo Cabrita é para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras –SEF o ministro ideal da Administração Interna. Tem peso político. E tem visão estratégica, como demonstra o processo de descentralização que liderou.



É o que falta depois de Constança Urbano de Sousa, uma académica e certamente boa pessoa, mas que achava que a principal missão do SEF era "essencialmente burocrática" e de "controlo documental". Palavras dela, Deus lhe perdoe.



Eduardo Cabrita, em tese, parece ser um político capaz de entender a importância do SEF para a segurança nacional e dos países da União Europeia dos quais Portugal é fronteira externa. Não precisará de uma catástrofe na segurança interna para compreender o melindre de controlar os portos marítimos e as fronteiras aéreas em Portugal.



Em princípio, compreenderá quão estratégico é um órgão de polícia criminal com competências específicas na investigação de crimes complexos como o Tráfico de Seres Humanos e o Auxílio à Imigração Ilegal, crimes perpetrados de forma organizada e geralmente associados ao branqueamento de capitais e instrumentais de atividades terroristas.

Merece o benefício da dúvida. Depois se verá.