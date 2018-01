Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro em fora de jogo

Por Paulo João Santos | 00:30

O ministro das Finanças devia saber, ou alguém lhe devia ter dito, que a relação entre o futebol e a política é perigosa. É romance condenado, nem sequer chega à troca de olhares e muito menos à união de facto. É mais fácil casar água com azeite.



Um pequeno passe em falso, por mais inocente que seja, é pior que a subida do défice uma décima ou o atraso de dois dias na devolução do IRS. Não devia ser assim, admito, mas é o mundo que temos.



Claro que Mário Centeno tem todo o direito de ir à bola apoiar a sua equipa. Mas pedir a um clube bilhetes para a tribuna é completamente imprudente. Seja ao Benfica, ao Sporting, ao FC Porto, ao Braga, ao Boavista. A gravidade é exatamente a mesma. Diz o ministro que cumpriu escrupulosamente o código de conduta.



O código, talvez, mas não a conduta do bom-senso nem, certamente, o espírito da lei:. "À mulher de César...". Pode, pois, Mário Centeno dar as explicações e justificações que quiser e entender.



Ao contrário da selfie que tirou no casino e se tornou viral nas redes sociais, ao lado da sempre elegante Lili Caneças, desta vez - com ou sem ‘empurrão’, a Justiça o dirá - fica muito mal na fotografia.



Outra igual a esta e o CR7 do Ecofin arrisca-se a ter de arrumar as chuteiras mais cedo.