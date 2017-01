Modernizar sem perder as notícias

À sexta, sábado e domingo, o CM passará a custar mais dez cêntimos, já a partir da próxima sexta-feira.



Para este facto pedimos a compreensão dos nossos leitores e formulamos os votos de um FELIZ 2017! Para fazer face à atual conjuntura, mantendo a qualidade de sempre e buscando sempre melhor servir os leitores, o CM vai ter de proceder a um ligeiro aumento no preço nas edições que oferecem revistas líderes, de grande qualidade.À sexta, sábado e domingo, o CM passará a custar mais dez cêntimos, já a partir da próxima sexta-feira.Para este facto pedimos a compreensão dos nossos leitores e formulamos os votos de um FELIZ 2017!

Para 2017, o CM aposta numa nova revista Domingo. Com um formato maior, mais elegante, mais sonhadora, mais cosmopolita. Em suma, mais moderna e adaptada aos interesses dos nossos exigentes leitores.Mas a grande aposta diferenciadora do CM mantém-se e é diariamente renovada. É o sagrado compromisso que mantemos com a nossa comunidade de consumidores de Informação: praticar sempre um jornalismo independente, livre, corajoso, sempre na busca do rigor, do relato fiel dos factos relevantes, apurados pela nossa vasta e qualificada equipa de jornalistas.O CM conquista cada vez mais a preferência dos consumidores de jornais com este olhar livre, que não cede perante pressões, interesses privados, poderes públicos ou fáticos.Mas não adianta iludir a realidade: a Imprensa e o jornalismo passam por um período difícil, que na crise nacional de anos recentes, na emigração a ela associada e na mudança de hábitos de consumo encontra as grandes causas.