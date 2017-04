Mais vale tarde… Cidades como Viseu, Porto e Lisboa e as respetivas agendas de reabilitação urbana saem a ganhar. Reservo uma nota para, em contraponto, saudar a iniciativa in extremis do Governo para viabilizar as sociedades de reabilitação urbana do país, resolvendo um impasse jurídico. Ainda que discretamente, foi aprovado um diploma que estabelece um regime especial para estas empresas que faz justiça ao "relevante interesse público local" que prosseguem.Mais vale tarde… Cidades como Viseu, Porto e Lisboa e as respetivas agendas de reabilitação urbana saem a ganhar.

O apressado negócio da venda do Novo Banco à Lone Star não é um gato escondido com rabo de fora. O pouco explicado negócio da venda do Novo Banco à Lone Star é, antes, um gato de fora com rabo escondido. António Costa não precisa de dizer porque os portugueses são inteligentes e já perceberam."Vendemos" o banco sem encaixar um tostão e, ainda assim, não nos vemos livres do problema. Um problema que não conhecemos exatamente. Alegadamente, persiste um invisível "banco mau" dentro do chamado "banco bom". Ou seja, há metástases por extrair no Novo Banco, cuja fatura da cura poderá vir a ser apresentada mais tarde aos contribuintes. E o fundo norte-americano, que se estreia no setor bancário português, injeta os seus 1000 milhões mas, compreensivelmente, para salvar o próprio negócio — que é como quem diz, a própria pele.O que este negócio tem de mais interessante é que descreve com exatidão o modus operandi da governação: enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. O Governo ganha tempo mas não resolveu ainda verdadeiramente o problema.O sistema financeiro português precisa de estabilidade, solidez e confiança. E o Novo Banco é herdeiro de uma estrutura bancária com uma forte presença na economia nacional, que tem um importante papel a cumprir no financiamento do investimento e das empresas. Por outras palavras, importa que esta história tenha um final feliz.