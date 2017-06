Regressamos a Kazan para as meias-finais. O lugar é inspirador: Ivan, o Terrível (vejam o filme de Serguei Eisenstein, mas não é obrigatório – Estaline ficou furioso com a segunda parte, de que nem a música de Prokofiev absolveu) conquistou-o no século XVI para pôr fim às veleidades tártaras e mongóis.É aí que jogaremos amanhã para pôr fim às veleidades chilenas na Taça das Confederações. Lamentamos muito, ó Alexis, ó Vidal, ó Bravo, ó Pizzi (o treinador, um submarino argentino no outro lado da cordilheira dos Andes), espero que os nossos rapazes vos reduzam ao picadinho habitual: bife tártaro.Sobre o molho chileno, Santos já disse o essencial: sim, jogais bem, mas bonito mesmo é ganhar.