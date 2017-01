Moral democrática

A história nunca é perfeita. Por cima ficam os factos mais vistosos que emergiram do coração humano mais que do intelecto. Mas há novidades, rodas, máquinas, engenhos mil, aviões, indústrias em macro e micro, a medicina a fazer milagres, as comunicações a colocarem o Mundo a nossos pés. E o google, facebook, twitter, a net e outros, que forjam a cultura e as consciências.É nesse tabuleiro que pensadores, professores e governantes divulgam seus decretos, descobertas, ensaios, debates e sentenças. Sobre as cabeças do povo caem as suas inspirações, delírios e sentenças. Nada de novo. Antes foi em papiros, pasquins, iluminuras, éditos, livros, jornais, rádios, televisões via satélite, cabo, analógico ou digital.A grande novidade da última década é a resposta instantânea dos cidadãos nas redes - grande sopa de pedra – com novos dizeres e desabafos em forma de sentença que respondem, apoiam, contestam, fazem lei sem se saber quem é o legislador.Uma espécie de babilónia que ergue torres e ídolos sem perguntar pelo autor e que autoridade tem para a omnipotência que ostenta e impõe. Onde se arrumam, pergunto, os valores universais que Deus semeou no coração do homem?