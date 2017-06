Com jogadores medianos, com dirigentes cordatos e civilizados, com adeptos que amam o jogo em vez dos escândalos. E com a memória de José Correia que ensinava a cidadania ao serviço do desporto. É certo que os atletas estão longe deste lamaçal de emails, de pequenos-almoços obscenos, de enxovalhos mútuos, tão longe, tão distante da procura da perfeição que o José Correia procurou nos putos do Moura Atlético. Nestes dias de brasa sinto mais prazer ao sentir o Moura Atlético na alma.Com jogadores medianos, com dirigentes cordatos e civilizados, com adeptos que amam o jogo em vez dos escândalos. E com a memória de José Correia que ensinava a cidadania ao serviço do desporto.

O Sporting é o clube do meu coração. O Moura Atlético é o clube que deu luz à minha alma. Era puto. Talvez seis anos. O meu pai levou-me ao campo Maria Vitória e disse: Aqueles de amarelo são os nossos! Foi um fascínio partilhar a alegria com a pequena multidão que, nas bancadas, aplaudia os nossos. Só mais tarde, influenciado pelo meu avô, descobri o Sporting. Talvez com nove, dez anos.Nesse tempo, brilhavam no Moura o José Costa e o Garcez. No Sporting, o Seminário e o Morais. E nesses mesmos dias surgiu na minha vida um professor, antigo jogador do Benfica, que veio modelar definitivamente o entendimento que tinha sobre qualquer competição. O seu nome não estará na História de Portugal. Mas é importante demais para que não esteja na história da minha vida.Chamava-se José da Cruz Correia e ensinava Educação Física. Sobretudo, ensinava a alegria de fazer desporto e competir. Sei hoje que a sua grande preocupação era formar bons cidadãos entregando-lhes o prazer da prática desportiva. Durante anos formou as camadas mais jovens do Moura Atlético. Alguns tornaram-se grandes atletas.A esmagadora maioria foram (e são) boas pessoas. Simples, solidárias e livres. Infelizmente, já partiu e deixou um rasto doloroso de saudades. Porém, julgo que Deus teve compaixão deste homem superior, que fora atleta do Benfica e que simpatizava com o Sporting. Chamou-o para não assistir a este espectáculo de enxúndia e estrume em que está mergulhado o futebol dos grandes.