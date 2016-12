Mudanças no Mundo

O próximo termo da última folha do calendário 2016 leva-nos a olhar o futuro. A nível mundial surge logo, mais certo que a epifania dos três reis magos, borbulhante na cabeça de Passos Coelho, o facto de a reunião do G8, marcada para maio, na Sicília, ter pelo menos metade dos participantes em estreia: Trump, Theresa May, o novo primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni e o sucessor de Hollande.Com mais de quatro presenças na reunião dos grandes chefes políticos do mundo capitalista só sobejará Angela Merkel que, por seu turno, põe o lugar em jogo em setembro. Esta alteração nos comandos das grandes potências nada garante, porém, quanto às mudanças que as populações anseiam.Nós portugueses, por exemplo, até vivemos na angústia (ou expectativa no caso de Passos) que o turbilhão internacional atinja negativamente o equilíbrio periclitante da economia e finanças nacionais. A questão profunda é as pessoas sentirem que nunca tudo mudou tanto, como se vê nas tecnologias ou na comunicação, mas os resultados não se traduzirem em melhoria nas condições de vida. Este descontentamento provoca uma revolta contra a política e as instituições que não se sabe onde nos levará em 2017.