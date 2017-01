Muro mental

Poder-se-á pensar que a mais recente obsessão de Donald Trump é uma invenção do presidente dos Estados Unidos. Mas não é.Um terço dos 3200 quilómetros de fronteira entre os EUA e o México já ostentam uma barreira física mandada erguer por Clinton em 1994. Outra parte tem videovigilância, raios X e um batalhão de polícias. O último terço é uma barreira natural que em 20 anos matou 8 mil dos que a ousaram transpor. Ou seja: o muro de Trump é um obstáculo mental do presidente e uma inqualificável vontade de humilhar um estado soberano. E como acha que os cerca de 15 mil milhões de euros que tal vergonha vai custar devem ser pagos pelos mexicanos está a ensaiar artimanhas contabilísticas.A última é aplicar um imposto às importações de produtos do México. Ora, qualquer taxa deste tipo violaria o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio que Washington rubricou com o Canadá e o México e que prevê custos reduzidos nas trocas comerciais entre os três países. Se a ilegalidade parece não preocupar Trump, talvez o incomode a opinião de alguns economistas. Para eles o imposto iria ter impacto no consumidor. Ou seja, seriam os americanos a pagar o muro.