Na pira funerária

Por Leonardo Ralha | 00:30

Chegou ao topo dos singles mais vendidos há 50 anos, mas ‘Light My Fire’ é tão nova e surpreendente agora quanto no tempo em que os The Doors foram banidos da televisão americana por enganarem o apresentador Ed Sullivan. Jim Morrison cantou "baby we couldn’t get much higher" em vez do ensaiado "baby we couldn’t get much better", apesar de "higher" ser interpretado como referência (mais ou menos) velada a drogas.



As notas psicadélicas tocadas por Ray Manzarek, pontuadas pela bateria de John Densmore, lançavam o momento em que Morrison cantava a uma mulher que faltaria à verdade e seria mentiroso se não lhe dissesse que podiam ir muito mais além.



Assim segue ‘Light My Fire’, até à advertência de que o amor se pode converter numa pira funerária. Parte mais notável da canção incendiária? Ter nascido da imaginação do guitarrista Robby Krieger, o mais subavaliado membro dos The Doors, provando que nunca se sabe quem é capaz de atear fogos.