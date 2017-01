A revisão do regime de concursos aproxima-se do fim. Ao contrário de outros, a Fenprof tem sido clara nas posições que defende, não se escudando atrás de formulações que pouco esclarecem o sentido das suas propostas.O processo negocial tem respeitado as regras que a democracia impõe, algo raro com o governo anterior, mas o resultado até agora obtido, apesar de alguns registos positivos, é claramente insuficiente, logo insatisfatório e muito distante do que se espera de um governo que se afirma determinado em combater a precariedade e se diz defensor da Escola Pública.Uma Escola Pública de qualidade necessita de um corpo docente estável, mas isso o projeto do Ministério da Educação, até agora, está longe de promover.Na reta final da negociação há ainda muitos aspetos a alterar ou a considerar (por exemplo, vinculação, normas que não provoquem aumento de "horários-zero", justiça na aproximação à residência, um grupo para a LGP), caso contrário perde-se nova oportunidade de criar um regime de concursos positivo, justo e transparente.Para que esse seja o resultado final da negociação é necessário, agora, que os professores reforcem com protesto e exigência as posições da Fenprof.