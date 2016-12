Não à má sorte

Se não quer ter má sorte, não a atraia. É estranho, mas por vezes há quem não se dê bem com boas situações – há sempre algum problema, um azar, má sorte… Subconscientemente, há quem mine o seu próprio trabalho. Quando algo importante melhora, no trabalho ou na vida pessoal, há quem se sinta desconfortável, stressado, e comece a fazer para que tudo fique pior.É um fenómeno estudado, mas tem uma saída: é ter a noção do que se está a passar. Geralmente é uma atuação irrefletida e ter consciência dela é chave para a ultrapassar.Por isso, se der por si a complicar, calma; respire, não faça nada que prejudique a boa situação e deixe o tempo correr. É apenas um hábito e, como todos os hábitos, ao fim de umas semanas passará a ser natural. Esteja atento, não atraia a má sorte. Bom Ano Novo!