Não à violência

Reprimir não chega, é preciso educar e prevenir.

Por António Jaime Martins | 00:30

Nestes últimos dias temos sido confrontados com imagens de atos de violência física extrema em espaços públicos, seja à porta de discotecas, à porta de cafés ou dentro e à porta de escolas.



Estes atos de violência extrema são inadmissíveis e intoleráveis. São inadmissíveis porque não consigo conceber que a nossa sociedade esteja a educar cidadãos, de todas as idades, incluindo, adolescentes, que se revelem capazes de espancar brutalmente outros seus concidadãos, muitas das vezes já completamente indefesos, pretendendo provocar-lhes lesões graves e até a morte.



São intoleráveis porque uma comunidade civilizada não pode conviver impávida e serena com a banalização deste tipo de barbárie própria da idade média.



Felizmente que a tecnologia, as redes sociais e a internet, com tudo o que de perturbador trouxeram para o nosso repouso, têm o condão de hoje tornar público o que há uns tempos atrás não era.



Outro sinal positivo está a ser dado pelos órgãos de polícia criminal e pelo sistema judicial, os quais têm atuado nestas situações suscetíveis de causar alarme social, de forma categórica, passando claramente a mensagem de que o infrator é apanhado e punido.



Mas como é bom de ver, reprimir não chega, é preciso educar e prevenir.