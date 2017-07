Não acredite em tudo

O poder como um jogo. As grandes questões da era Trump. Lá como cá, é claro.

Por Carlos Rodrigues | 00:31

Trata-se de uma espécie de photoshop de vídeo, e a novidade cria a ilusão televisiva perfeita. Na Universidade de Washington pegaram em áudios antigos de Obama e enxertaram-nos em imagens do ex-presidente.O efeito é instrutivo. No écran, vê-se na boca, no rosto, e em toda a expressão corporal, que Obama está mesmo a dizer e a sentir aquilo, quando, na realidade, não está ( pode ver o vídeo no site do CM ). Pelo que li na ‘Wired’, estamos, para já, a falar de áudio e vídeo da mesma pessoa. Mas: e quando um áudio qualquer for sintetizado noutros lábios? Realidade e ficção, política e manipulação.O poder como um jogo. As grandes questões da era Trump. Lá como cá, é claro.