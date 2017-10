Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NÃO BRINQUEM

Foram eles que mantiveram as escolas a funcionar bem.

Por Mário Nogueira | 00:30

Em mais de 9 dos últimos 12 anos, os professores foram impedidos de progredir na carreira. Nesse período de congelamento, os professores ainda viram a carreira dividida, a duração aumentada, regimes transitórios a imporem maiores perdas de tempo de serviço, o salário a sofrer fortes cortes e uma enorme carga fiscal a abater-se sobre si.



Com o País em recuperação, o Governo prepara o descongelamento das carreiras, propondo um faseamento de 2 anos. Tendo em conta tudo o que há a reparar, poder-se-á, até, admitir esse faseamento.



O que não é admissível, logo, é inaceitável, é que o Governo queira apagar da vida dos professores os anos em que, apesar de muito penalizados, estes nunca deixaram de exercer, com grande profissionalismo, a sua atividade.



Foram eles que, em tempo de grandes cortes na Educação, mantiveram as escolas a funcionar bem, obtendo os bons resultados que merecem reconhecimento internacional. É a esses professores que o governo pretende, agora, apagar aqueles anos que já foram tão penalizadores, não os recuperando para reposicionamento na carreira e, assim, provocando uma tremenda injustiça e prejuízos elevados.



Não brinquem, senhores… Vão dar-se mal.