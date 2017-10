Não comece do nada

Tantas vezes o que custa é começar. Começar a fazer desporto, uma nova formação universitária, lançar mesmo o projecto de que há tanto tempo fala – não é fácil.

Por Fernando Ilharco | 00:30

O esforço inicial é difícil, física e psicologicamente. Mas não tem que ser assim.

A inércia, um princípio da física, sugere que o mais fácil quando estamos parados é continuar parado, e quando estamos em movimento o mais fácil é continuar em movimento, na mesma direcção e à mesma velocidade. Em geral, toda a matéria resiste à mudança.

Assim, melhor do que começar uma tarefa, difícil e trabalhosa, é já a ter começado. Já estar a meio do projecto, já ir na segunda semana de ginásio, já ter perdido 3 quilos com a nova alimentação. Ir lançado é a melhor motivação para continuar a fazer o que queremos fazer. O melhor incentivo para perder peso é já ter perdido algum peso. Para conseguir subir as vendas, o melhor é já ter conseguido alguns resultados. Ganhos a curto prazo são uma óptima motivação a longo prazo.

Vejamos um caso concreto. Muitas lojas oferecem cartões onde carimbam as compras de cada cliente. Atingindo um determinado número de carimbos, o cliente ganha algo de graça. Por exemplo, ao décimo carimbo não paga o almoço, tem direito a uma peça de roupa gratuita, etc. Quantos mais carimbos as pessoas têm no cartão, mais as compras aceleram.

Existe no entanto um aspecto a ter em conta. Se em vez da décima compra não pagar só a 12ª, mas quando recebe o cartão lhe derem dois carimbos como bónus, então as suas compras vão acelerar ainda mais. Objectivamente, as coisas ficam na mesma, dez carimbos ou doze carimbos com dois de bónus, faltam sempre dez compras. Mas na situação dos doze carimbos os clientes aceleram mais o ritmo de compras. Depois da primeira compra, apesar de em ambas as situações faltarem nove compras para se ter algo de borla, no cartão dos doze carimbos a sensação é que já estamos lançados, já temos três carimbos em doze, só falta 75%. Enquanto no cartão dos dez carimbos, temos um em dez, falta ainda 90%... Nos doze carimbos sentimos que vamos lançados; nos dez carimbos estamos mesmo a começar.

De um ponto de vista cerebral, da avaliação instantânea do cérebro, é geralmente um erro começar do zero; a situação é captada como inicial, sem progresso relevante, o que é um mau incentivo. Por isso, quando começa uma nova actividade diga para si mesmo que já começou; já analisou a situação, já estudou o assunto, já leu sobre o tema em questão, já decidiu fazer assim e assado, já está a caminho, bem longe de uma situação inicial. Quer emagrecer, está de facto um pouco pesado, mas lembre-se, já esteve mais gordo... O cérebro acusa o toque, as coisas estão no bom caminho e os seus objectivos tornam-se mais fáceis.

