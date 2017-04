Não deve ser fácil

Neste fim de semana de Páscoa, em que se celebra a Paixão de Cristo, a cidade de Guimarães está a realizar o segundo Festival de Música Religiosa, com peças de diferentes épocas e estilos, interpretadas, sobretudo, por artistas nacionais, e que podem ser ouvidas em diferentes espaços da cidade, incluindo as igrejas da Nª Sª da Oliveira e de São Francisco. Haverá ainda um curso de Introdução ao Canto Gregoriano, pelos responsáveis do Coro Solemnis de Lisboa, duas conferências e uma exposição de arte sacra, patente nos Museus e nas Igrejas da cidade.



Outras cidades do país vão recriar a Via- -sacra e encenar a paixão e a morte de Jesus Cristo, tais como as de Tavira, Pinhel, Aveiro, Alcanede, Ourém ou Idanha-a-Nova.



Portugueses a brilhar



Sabe bem ver os portugueses a brilhar desta maneira na Europa. Cristiano Ronaldo "ganhou" ao Bayern em Munique; Marco Silva continua a receber grandes elogios, desta vez de Pep Guardiola; Leonardo Jardim está a fazer um trabalho absolutamente impressionante em França com o Mónaco.



Um em Espanha, outro em Inglaterra, outro em França, ou seja, em ligas muito competitivas. Cristiano Ronaldo, então, é de facto impressionante, também pelo seu profissionalismo.



Fases da lua:



Lua Cheia: Francisco Veloso

Francisco Veloso, professor da Católica que foi convidado para dirigir a Imperial College Business School em Londres, deu esta semana uma muito lúcida entrevista ao ‘Jornal de Negócios’. Um nome a fixar.



Quarto Crescente: Mário Centeno

Apesar da polémica, o ministro das Finanças, Mário Centeno, vai ganhando peso no Governo (e também nas sondagens) e as previsões da Universidade Católica vieram ajudar muito.



Quarto Minguante: Michel Temer

Soube-se esta semana que oito dos ministros do presidente do Brasil, Michel Temer, irão ser investigados no âmbito da famosa operação Lava Jato. É a suspeição generalizada.



Lua Nova: Boris Johnson

Atirou para a mesa da cimeira do G7 a possibilidade de sanções à Rússia, mas a exigência não foi acompanhada pelos outros Estados. Foi um erro do chefe da diplomacia britânica.



Pedro Passos Coelho sublinhou um dado importante quanto a 2016. Apesar de tudo aquilo que se conseguiu ou se disse, a verdade é que a economia cresceu menos do que em 2015 e, na sua opinião, ter-se-á perdido um ano, não se aproveitando devidamente o balanço que vinha de trás. Mas se se confirmar estes números em 2017, ou seja, de um crescimento da economia à volta de 2,4 por cento, será que a crítica se poderá manter? E nunca se deve esquecer que, como é evidente, o crescimento da economia superior às previsões dá um contributo para que o objetivo do défice possa ser alcançado sem um esforço adicional do lado da despesa.Tem de se reconhecer que não é fácil ser-se oposição ao governo nestas circunstâncias.----------------