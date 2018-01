Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não é o da Joana

Por José Diogo Quintela | 00:30

O Governo vai correr com a incompetente Joana Marques Vidal. Isto não é da Joana. A pista está no nome: procurador é para procurar, não é para descobrir.



Em Portugal sabemos destrinçar. Celebramos Descobridores como Vasco da Gama, que encontram, e Procuradores como Pinto Monteiro, que andam às voltas sem achar nada – e o que acham mandam destruir.



JMV patrocinou o descobrimento de coisas. Com isso, promoveu uma série de desgraças, entre elas os incêndios de 2017: por se publicarem tantas páginas sobre a Operação Marquês, foi preciso plantar mais eucaliptos.



Desperdiçámos 6 anos. Tanto que podíamos ter feito em vez de perder tempo a ler sobre Sócrates.