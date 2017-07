Não é silly season, é o costume

Um jornalista britânico inventou a expressão em 1861 para as notícias ligeiras de verão. Por cá, a silly season é o ano todo, no verão só aquece.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30













































Um dia teria de acontecer. Isto de mostrar a redacção por trás do apresentador para simular "transparência" do jornalismo é como deixar a porta de casa aberta: quem passa vê mais do que devia. E retira a atenção das notícias, como consegue o Emplastro.



Um dia teria de acontecer. Isto de mostrar a redacção por trás do apresentador para simular "transparência" do jornalismo é como deixar a porta de casa aberta: quem passa vê mais do que devia. E retira a atenção das notícias, como consegue o Emplastro.

































































No afã de fazer séries a metro e dar trabalho aos amigos, a RTP meteu-se com produtoras que não pagam a actores de ‘Ministério do Tempo’. Agora diz que não é nada com ela. Pois não. É connosco, que pagamos a RTP, suas decisões e os ministérios todos.