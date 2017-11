Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não espantando, espanta

Regime forjado na revolução russa oprimiu, perseguiu, silenciou, torturou e assassinou.

Por Luís Campos Ferreira | 00:30

O Partido Comunista Português celebrou esta semana, com um comício no Coliseu dos Recreios, o centenário da revolução soviética ou Revolução de Outubro de 1917.



Não espantando, espanta sempre a capacidade dos comunistas (portugueses e não só) de acreditarem e quererem que os outros acreditem na bondade de um sistema e de um regime políticos que deixaram um rasto de milhões e milhões de mortes nas suas costas.



Julgo que ninguém duvida da genuinidade das convicções ideológicas de um homem como Jerónimo de Sousa, por exemplo, mas isso não pode calar a pergunta óbvia: como é possível apoiar, justificar e defender um modelo de sociedade comunista e socialista que, nas suas concretizações práticas e nas suas experiências reais, falhou tão clamorosamente, tão tragicamente, tão violentamente? Reafirmou Jerónimo que a Revolução de Outubro foi "a realização mais avançada no processo de libertação da humanidade de todas as formas de exploração e opressão".



A sério? Só se aceitar que há opressões más e opressões boas. Porque o regime forjado na revolução russa – e que se perpetuou durante décadas em inúmeros estados totalitários, alguns deles ainda hoje activos – oprimiu, perseguiu, silenciou, torturou e assassinou, sempre em nome do povo, uma parte significativa desse mesmo povo.



A utopia socialista ou o amanhã que canta, que há décadas nos andam a acenar como uma cenoura, sempre que se materializou transformou-se numa cruel e insuportável distopia. Não menos que o fascismo e o nazismo.



Volto às palavras de Jerónimo: "O socialismo não é incompatível com a democracia, nem teme a democracia". Ah, ao menos reconhece que são coisas diferentes, que não são a mesma coisa, e que podem ser até potencialmente adversárias.



Nisso estou de acordo. Mas não tenho dúvidas de que prefiro lutar, acreditar, defender e viver numa sociedade livre e democrática.