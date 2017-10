Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não há desculpas

Não vale a pena bater no ceguinho: ao perder Lisboa e Porto como perdeu, Passos teve uma noite humilhante.

Por João Pereira Coutinho | 02.10.17

Nada que um observador atento não previsse. Basta dizer isto: para o ‘cidadão comum’, a primeira dificuldade sobre Teresa Leal Coelho (Lisboa) e Álvaro Almeida (Porto) era lembrar-se dos nomes respectivos.



Será preciso dizer mais? É preciso: ontem, os barões apareceram para pedir a cabeça de Passos. Entende-se a lógica – e a fúria.



Mas, a menos que o próprio a entregue numa bandeja, há três questões. Quem avança contra Passos? Quem sente que tem o partido do seu lado? Quem deseja liderar a oposição (durante dois ou até seis anos) quando o PS vai cavalgando as sondagens?



Até agora, silêncio. Uma coisa é certa: depois desta noite, já não há desculpas. Nem para Passos, nem para os seus críticos.