Nas asas de Pinto

Não saiu sem antes cumprir a tarefa para que foi contratado.

Por André Veríssimo | 00:30

Fernando Pinto. O que fez não se faz sem uma equipa, mas não há outra escolha se quisermos eleger um nome a quem deve ser prestado tributo pela sobrevivência da TAP como companhia de bandeira.



Fernando Pinto entrou em Outubro de 2000 numa empresa com um prejuízo superior a 100 milhões de euros, 5,4 milhões de passageiros anuais e 38 destinos. Deixa a presidência de um grupo que transportou 14,3 milhões de passageiros em 2017 para 85 destinos em 35 países, e que deverá ter terminado o ano com lucros.



O negócio da aviação é um dos mais difíceis e as últimas décadas foram particularmente exigentes, entre crises económicas, preços exorbitantes do petróleo e o novo paradigma das ‘low cost’. A estes desafios juntaram-se as dificuldades endógenas da TAP, a dívida, o défice de capital e de capacidade de investimento.



Erros também os houve, como a compra da manutenção da Varig no Brasil, negócio de que o próprio Fernando Pinto se veio a arrepender. Tudo isso foi capaz de ultrapassar. Não saiu sem antes cumprir a tarefa para a qual foi contratado: fazer a privatização.



"Foram 15 anos de sobrevivência", diz na carta de despedida aos trabalhadores. Fernando Pinto fez mais do que isso. Deixa ao sucessor uma companhia que tem hoje um futuro.