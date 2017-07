Navegação à vista

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O debate sobre o Estado da Nação não traiu as expectativas.

Por Paulo João Santos | 00:30

O debate sobre o Estado da Nação não traiu as expectativas. Esperava-se pouco e pouco se extraiu de uma tarde de discussão. O habitual aligeirar de responsabilidades e apontar o dedo; o anúncio de promessas; as acusações do costume.



Houve, contudo, um momento a reter. Foi quando Costa afirmou: "Obviamente que não demito nenhum ministro. (…) Tudo aquilo que qualquer uma das minhas ministras ou dos meus ministros fizer, será sempre responsabilidade minha". A ver vamos o que acontece quando forem divulgadas as conclusões dos relatórios à tragédia de Pedrógão Grande e ao assalto a Tancos. Caso se conclua que há responsabilidades políticas num ou noutro caso, ou em ambos, irá António Costa demitir-se?



Seja como for – ou vier a ser – já é altura de alterar o conceito deste tipo de confronto de ideias. Os diagnósticos são importantes, mas é necessária uma visão de futuro. Seja de esquerda ou direita.



É fundamental traçar metas, definir objetivos, abrir janelas de esperança, numa perspetiva de longo prazo. Navegar à vista é confortável, mas há muito para lá da linha do horizonte. E é para esse destino longínquo que devemos olhar sempre.