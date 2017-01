Num mercado em que os artistas têm de se dedicar a outras atividades para pagarem as contas da água e da luz, é bom ver que qualidade de entretenimento não falta entre nós – o que faltam são oportunidades. Foi dentro desse espírito que encarei a ideia de Manuel Luís Goucha imitar Rosinha e de Cristina Ferreira se tentar meter na pele de Nel Monteiro, na última edição de ‘A tua cara não me é estranha’, na TVI. Mas houve quem não aprovasse, tanto os "bonecos" como a suposta falta de estatuto dos imitados, nesse lago de fel em que muita gente frustrada se banha furiosamente nas redes sociais.E eu, que já não me irrito com quase nada, irritei-me com isso. Nel Monteiro foi, na década de 80, o grande pioneiro da música popular ou pimba, chamem-lhe como quiserem. Ele carregava malas com cassetes que vendia – e vendeu milhões – aos nossos emigrantes, e regressava a Portugal para preparar novas viagens e fazer novos carregamentos. Foi um herói, um herói discreto e despretensioso, na sua vontade indomável de ser artista e de como tal sobreviver. Sinto--me, por isso, identificado com o que Manuel Luís Goucha confessou esta semana no ‘Você na TV!’: também gosto de música clássica e gosto de Nel Monteiro. Chapeau!