Nem tudo é economia

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

O Banco Central Europeu vai moderar a política monetária com a redução do volume de compra de dívida pública, mas garante que os próximos dois anos continuam a ser de juros baixos, uma excelente notícia para milhões de portugueses com crédito bancário, sobretudo para compra de casa.



Juros baratos também são um aval para o Governo, que mantém a poupança milionária no custo da gigantesca dívida pública.



O ciclo económico continua favorável para quem governa, mas na gestão do Estado nem tudo se resume a economia.



Pedrógão e o apocalipse na Beira lembram que a arte de governar ultrapassa a sorte na economia e a pura habilidade política.