Nem tudo é 'engate'

Não estará na altura de fazer a triagem entre sedução e assédio?

Por Luísa Jeremias | 00:30

Uma coisa é arrepiarmo-nos com o discurso de Oprah nos Globos de Ouro, mostrando que há uma nova "ordem" mundial nas relações homem-mulher nos locais de trabalho.



Outra coisa é o chorrilho de denúncias a que temos assistido nas últimas semanas que, a certa altura, nos podem levar a crer que, entre mortos e feridos, Catherine Deneuve pode ter alguma razão quando questiona onde fica a "sedução" nesta tempestade toda.



Ontem foi Mario Testino - que se seguiu a outros grandes fotógrafos mundiais. James Franco foi acusado via Twitter quando recebia um Globo de Ouro...



Eu, mulher, começo a questionar-me se não está na altura de fazer a triagem entre verdades e mentiras, alarmes e realidades. Entre sedução e assédio. Sob pena de, em vez de acabarmos com um flagelo, recearmos a paixão.