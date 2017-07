Que se lixe o estado, o que interessa é o nosso quintal.

Por João Pereira Coutinho | 09.07.17

Elá veio a sondagem: diz o ‘Expresso’ que, depois de Pedrógão e Tancos, os portugueses continuam com Costa. O PS sobe. A ‘direita’ desce. Pressinto incredulidade por aí. Não se justifica. Partindo do pressuposto, nem sempre pacífico, de que a sondagem é para levar a sério, ela só comprova a cultura política reinante em Portugal.Uma cultura onde a qualidade de um governo é aferida pelo bolso de cada um. Quando o bolso está mais cheio, Portugal pode arder – literal e metaforicamente – à vontade. Que se lixe o estado do Estado. O que interessa é o estado do nosso quintal.Alguns lamentam o cenário. É preferível compreendê-lo: uma cultura de pobreza, sem uma verdadeira sociedade civil independente, só podia produzir uma massa interesseira e manhosa. Esperar exigência deste rebanho, e responsabilidade dos seus pastores, é como acreditar nas 72 virgens paradisíacas.Uma missão suicida.