É verdade que cada um tem o seu Natal e pode vivê-lo como entender. Penso em muitos cristãos que nem o podem celebrar, acender uma vela ou armar um presépio. Mas somos impelidos interiormente a partilhá-lo com alguém. O nascimento de Jesus é um acontecimento forte na história que ultrapassa as nossas impressões pessoais. Ao longo de dois mil anos cada vez foram mais criativas as formas de trazer essa cena na noite acontecida, iluminando-a, dela fazendo uma festa viva.Estarei a ser fantasioso, benevolente, crente e tolerante em demasia para o nosso mundo que a paganizou e faz dela uma espécie de réveillon benigno, chamando-lhe festa da família, escondendo o seu verdadeiro rosto?O Natal, seja qual for a ideologia vigente, tem uma força interior que criou uma cultura e uma civilização, desce ao mais fundo do coração humano, marca um rasto de paz que todos desejariam todos os dias.É a figura de Jesus, real, histórica, divina para muitos, humana apenas para outros. Não indiferente. É a personagem central da história que se torna incontornável em qualquer civilização. Mesmo para quem o não reconheça como Filho de Deus. É Deus no meio de nós.