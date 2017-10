Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

No rumo certo...

A AR conseguiu ver o que a tutela não vê: que somos polícias, porra!

Por Bruno Figueiredo | 00:30

No dia 9 de outubro, os inspetores da ASAE saíram novamente à rua em luta por um estatuto de carreira. Conseguiram a garantia de que a negociação continuará, que a proposta do Governo será revisitada, e que serão envidados esforços no sentido de a aproximar das legítimas expectativas dos trabalhadores. Sobre o estatuto em si, não houve compromissos ou garantias, mas um processo negocial que foi exigido pelos próprios trabalhadores, não poderá culminar num documento lesivo para grande parte do corpo inspetivo, e com consequências gravosas na própria atividade operacional do organismo.



Numa semana de luta, já no dia 9, a Assembleia da República aprovaria o estatuto da condição policial. Se esta condição policial tivesse sido aprovada há mais tempo, a negociação com o Ministério da Economia talvez tivesse seguido outro rumo e algumas das propostas, como obrigar polícias a concorrer para continuarem a ser polícias, não tivessem surgido.



Para os inspetores, a aprovação da condição policial é um marco importante na definição da sua condição profissional. A Assembleia da República, conseguiu ver o que a tutela não vê: que somos polícias, porra! Há mais de 70 anos!!!