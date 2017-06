Tempos houve em que um general seguia o andamento da batalha do topo da colina, observando o seu exército a combater o inimigo e tomando decisões para contrariar o que corria mal lá em baixo, sem ver cada golpe fatal ou ouvir o barulho de espadas e baionetas.Ontem à noite, Cristiano Ronaldo foi quase sempre um general no topo da colina. Embora tenha oferecido um golo a André Silva logo no início, de ter rematado à figura de Bravo na segunda parte e de quase ter marcado graças ao desvio da bola na perna de um adversário, o capitão esteve muitas vezes distante do resto da equipa e desapareceu no prolongamento.Poderia ter descido da colina para marcar o penálti decisivo, mas Quaresma, Moutinho, Nani e Patrício não lhe permitiram isso.