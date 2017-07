No vale das sequelas

Baralham e voltam a dar componentes de fórmulas conhecidas.

Por Leonardo Ralha | 09.07.17

Embora os estúdios de cinema caminhem pelo vale das sequelas, os proprietários das salas não temem nenhum mal, pois as receitas de bilheteira vão aparecendo. Talvez não como antigamente, mas ainda vão aparecendo.‘Velocidade Furiosa 8’, ‘As Cinquenta Sombras Mais Negras’ e ‘Piratas das Caraíbas: Homens Mortos não Contam Histórias’ são até agora as sequelas mais vistas em Portugal, mas não faltam ‘remakes’ que baralham e voltam a dar componentes de fórmulas conhecidas do grande público, como ‘A Bela e o Monstro’ ou ‘A Múmia’.Produzidas em série, para gáudio de atores e realizadores que apostam em ‘cavalos’ certos, e autorizadas por produtores que tomam decisões com base em análises de risco, as sequelas vão confirmando a frase do romance e do filme ‘O Leopardo’: "Para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude."É por isso ainda mais espantoso que um dos filmes do ano seja ‘Logan’, história sombria do ‘Wolverine’ dos ‘X-Men’ envelhecido, doente e cansado.