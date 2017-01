Subitamente, o país já fala em eleições antecipadas. Francisco Assis escreve sobre o assunto. Paulo Trigo Pereira levanta a lebre com uma ‘moção de confiança’.O PS, severo e grave, recusa. Mas, por razões distintas, já não pensa noutra coisa: com os juros a subir e o arranjo das esquerdas a tremer, Costa sabe que o tempo acelerou. Só não sabe duas coisas que, no essencial, condicionam a sua estratégia. A primeira é se o PS chega a uma maioria absoluta. Duvidoso e, pelo andar da carruagem, quase impossível. A segunda, mais realista, é conhecer com alguma certeza quem seria o sucessor de Passos Coelho, caso este perdesse e se demitisse. É com esse sucessor que Costa espera governar. Moral da história?O país terá eleições antecipadas quando o PS encontrar a sua noiva no PSD. Resta saber se o PSD, com a inteligência que se conhece, está disponível para fazer esse frete ao PS.